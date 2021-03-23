Свердловские власти рассматривают вопрос об ослаблении ограничений для людей старше 65 лет

Власти Свердловской области обсуждают вопрос о переводе ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, для людей старше 65 лет в рекомендационный режим, сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Сейчас граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции.

По словам господина Крекова, выход из самоизоляции для этих категорий граждан станет возможным при наличии антител или справки о вакцинации от коронавирусной инфекции. Решение планируют принять до конца марта, после заключения санитарных служб.

С начала пандемии в регионе заразились 81 417 человек. Более 74,6 тыс. пациентов выздоровели, 2 650 больных умерли.

Михаил Мананников