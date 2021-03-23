УГМК подала иск к 66.ru за публикацию о серых схемах в «Кольце Урала»

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и принадлежащий ей ранее банк «Кольцо Урала» (продан в начале марта Московскому кредитному банку) подали иск к екатеринбургскому порталу 66.ru и журналисту Дмитрию Антоненкову о защите деловой репутации. Предварительное заседание состоится 8 апреля, следует из картотеки арбитражного суда Свердловской области.

Претензии истцов касаются материала, который был опубликован в январе на портале под заголовком «Суд вскрыл странную схему движения денег "Кольца Урала": 354 млн сначала ушли, а потом вернулись обратно». В материале приводятся показания бизнесмена Владимира Дягилева, которого в 2019 году осудили на шесть лет за мошенничество с кредитными средствами банка. Обстоятельства дела касались кредита в размере 354 млн руб., который в 2015 году взяло ООО «Смартлайн», принадлежавшее бизнесмену. Как указано в материале 66.ru, в ходе следствия и суда бизнесмен заявил, что он изначально был аффилирован с банком «Кольцо Урала», а деньги брал, чтобы погасить другие денежные обязательства подконтрольных УГМК юрлиц. Эти показания не были приняты во внимание ни судом, ни следствием. «Для силовиков эта ситуация ограничилась только тем, что Дягилев кредит получил и не вернул»,— сообщили журналисты, ссылаясь на решение суда.

В день публикации редакция удалила с сайта материал, позже объяснив это тем, что на журналистов «было оказано серьезное давление, вплоть до прямых угроз». «Мы отдали текст на юридическую экспертизу. Получили заключение, согласно которому никаких ошибок в нем нет. Потому возвращаем публикацию в прежнем виде – без правок»,— говорится в тексте, который сейчас доступен на сайте.

«Все претензии (истцов) сводятся к тому, что мы не можем цитировать показания человека, которые он дал в ходе суда, если впоследствии решение по его заявлениям судом не было принято. А мы считаем, что просто процитировали ход судебного процесса и его итог, кстати, тоже отразили. Мы готовимся к предварительному заседанию, собираемся идти до конца и доказывать свою правоту»,— рассказал “Ъ-Урал” главред 66.ru Дмитрий Шлыков. Он отметил, что к СМИ не предъявляли финансовых требований. В иске речь идет о признании информации несоответствующей действительности, а также публикации ответа истцов на эту тему.

В УГМК отказались от комментариев.

Напомним, прошлой осенью бывшему заместителю председателя правления банка «Кольцо Урала» Олегу Коноплеву было предъявлено обвинение по ч.5 ст.291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, он участвовал в передаче взятки генерал-майору полиции Игорю Трифонову, который якобы способствовал возбуждению дела о мошенничестве с кредитом, выданным банком.

Татьяна Дрогаева