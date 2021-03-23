Самыми востребованными вакансиями с частичной занятостью на Урале стали учителя и курьеры

С января по март самыми востребованными среди вакансий с частичной занятостью в Свердловской области стали курьеры и учителя, говорится в исследовании сервиса по поиску работы «Зарплата.ру». На эти позиции приходилось до 30% общего объема вакансий. В прошлом году самой востребованной вакансией с частичной занятостью в регионе стал специалист по продажам.

Спрос на курьеров вырос вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Согласно результатам исследования, на позиции курьеров приходится треть вакансий с гибким графиком. Средняя зарплата составляет от 30 до 50 тыс. руб. в зависимости от выработки.

Еще 25% от общего числа вакансий с частичной занятостью составляют учителя, говорится в исследовании. В эту категорию входят учителя-предметники в общеобразовательных школах, логопеды, педагоги дополнительного образования, преподаватели курсов в учебных центрах и онлайн-школах. По данным сервиса, средняя зарплата учителей составляет 1 тыс. руб. за урок.

«Дефицит преподавателей объясним — во время пандемии активно развивалось онлайн-образование и у учителей, наконец, появился выбор. Те из них, кто смог успешно освоить новый формат, получили иные возможности для заработка и развития, не ограниченные стенами школы. Кроме того, локдаун подогрел спрос на репетиторов: оставшись в изоляции с детьми, родители обнаружили, что система образования не справляется, и начали активно привлекать сторонних преподавателей»,— сказал HR-директор сервиса Вера Маневич.

В России увеличился спрос на врачей: они составляют 16% от числа открытых вакансий с гибким графиком. По результатам исследования, в некоторых регионах работодатели готовы нанимать специалистов без опыта с зарплатой от 100 тыс. руб. Также в число востребованных вакансий с частичной занятостью вошли водители и уборщики.

Михаил Мананников