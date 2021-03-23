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Участковая скорость грузовых поездов на СвЖД достигла 42,4 км/ч

Средняя участковая скорость движения грузовых поездов на Свердловской железной дороге (СвЖД) в период с января по февраль выросла на 1,2% относительно аналогичного периода 2020 года и составила 42,4 км/ч, сообщили в пресс-службе СвЖД.

По данным компании, на улучшение показателя повлияло совершенствование технологий перевозочного процесса и оптимизация режимов ведения поездов:

  • практика интервального пропуска грузовых поездов в «пакетах»,
  • сокращение коммерческого и технического осмотра вагонов и поездов на станционных путях,
  • внедрение систем автоведения и информирования машинистов электровозов.

Участковая скорость — средняя скорость движения грузового поезда по участку железной дороги с учетом времени стоянок на промежуточных станциях (например, чтобы пропустить пассажирские поезда), разгона, замедления и задержки состава на перегонах. Участковая скорость является одним из показателей графика движения поездов и его выполнения, а также эффективности организации перевозочного процесса в целом.

Напомним, в 2020 году маршрутная скорость грузовых поездов на СвЖД увеличилась на 28%.

Ирина Пичурина


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