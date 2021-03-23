Не хочу готовить и не буду Женщины и мужчины по-разному оценили кампанию от бренда премиальных пельменей

В феврале Лолита Милявская совместно с брендом премиальных пельменей «Sибирская коллекция» запустила кампанию «НЕ ХОЧУ ГОТОВИТЬ И НЕ БУДУ», главным манифестом которой стал видеоролик, в котором певица призывает всех женщин найти время для себя и своих интересов вместо ежедневной рутинной готовки.

Тематика ролика вызвала у аудитории в социальных сетях ожесточенные дискуссии. Для женщин тема готовки как бытового обязательства оказалась очень актуальна: многие назвали манифест жизненным и поделились, что именно с такими мыслями обычно и покупают пельмени. Мужчины же чаще всего выражали свое несогласие с основными тезисами ролика.

Общее мнение аудитории в социальных сетях было подтверждено исследованием на онлайн-платформе Fastuna , в котором приняли участие 200 мужчин и женщин в возрасте 1860 лет из городов с населением более 100 тыс. человек.

По результатам опроса, представляющего собой оценку по девяти параметрам, видеоролик «НЕ ХОЧУ ГОТОВИТЬ И НЕ БУДУ» получил сводную оценку в 59 баллов из 100. Показательно, что оценка ролика занижена в основном за счет мнений мужчин. Женщины же, наоборот, высоко оценили ролик — на 71 балл. Были отмечены нестандартный формат ролика, провокационный текст и харизма уверенной в себе героини. Такая подача отличается от классических рекламных роликов продуктов питания, воссоздающих образ «традиционной семьи».

В рамках кампании Лолитой также запущен флешмоб в соцсетях под хештегом #нехочуготовитьинебуду, который уже поддержали Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и другие селебрити. Девушки и женщины делятся своими историями о том, как им с детства говорили, что делать «настоящей женщине», а что — нет. Авторы самых трогательных и правдивых историй получают специальные подарки.

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