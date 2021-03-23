Жителя Сургута задержали по подозрению в сбыте 8,5 кг сильнодействующих веществ

Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Сургута по подозрению в сбыте 8,5 кг сильнодействующих веществ «Тропикамид» и «Лирика», сообщила пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра).

В ведомстве подчеркнули, что ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков. «При личном досмотре у злоумышленника было изъято 130 г неизвестных веществ. Аналогичное вещество было обнаружено при обысках в его квартире и на даче. Общий вес изъятого составил около 8,5 кг или около 20 тыс. доз»,— рассказали в УМВД.

Экспертиза показала, что изъятые препараты являются сильнодействующими веществами «Тропикамид» и «Лирика». По данным МВД, мужчина приобрел вещества в интернете для последующего сбыта с помощью закладок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

Михаил Мананников