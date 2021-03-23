В Екатеринбурге 17 апреля возобновят приостановленный из-за пандемии шахматный турнир FIDE

Турнир претендентов Международной шахматной федерации (FIDE) пройдет в Екатеринбурге с 17 по 29 апреля, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Турнир претендентов FIDE стартовал в Екатеринбурге 17 марта прошлого года. 26 марта, после первого круга матчей, федерация приостановила проведение турнира из-за пандемии коронавирусной инфекции. В первенстве участвовали восемь шахматистов: россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь. Победитель турнира должен был получить право сразиться с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Федерация засчитала результаты отыгранных матчей.

Михаил Мананников