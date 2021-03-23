Назначен новый начальник полиции Нового Уренгоя

Начальником отдела МВД по Новому Уренгою (Ямало-Ненецкий автономный округ) назначен подполковник полиции Дмитрий Соловьев. Соответствующий приказ издан в УМВД по ЯНАО. сообщили в администрации муниципалитета.

Дмитрий Соловьев в 2003 году окончил Орловский юридический институт МВД РФ по специальности юриспруденция. После служил в подразделении уголовного розыска Курской области. В 2008 году переведен на службу в УВД по Чукотскому автономному округу. В 2011 году назначен начальником отделения полиции «Анадырский» (Чукотский автономный округ), а в 2014 году — начальником отделения полиции № 3 «Онгудайский» (Республики Алтай). С 2017 по 2021 годы руководил отделом МВД по Салехарду.

Анастасия Реутова