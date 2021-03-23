Туристов из Екатеринбурга эвакуировали с вулкана на Камчатке

Спасатели из-за сильного ветра эвакуировали с Авачинского вулкана (Камчатский край) двоих туристов из Екатеринбурга, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС. Туристы обратились на помощь вечером 22 марта. Они планировали завершить восхождение к вершине Авачи, однако на скале Жандарм их застал циклон.

«Как пояснили нам туристы, поднялся сильный ветер, видимость была практически нулевая, в связи с чем им пришлось изменить маршрут. В районе хребта очередной сильный порыв ветра сбил мужчин с ног, и они слетели вниз. Один из них сильно повредил ногу, благо его напарнику с помощью треккинговых палок удалось зафиксировать пострадавшему голень»,— рассказал спасатель поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» Иван Бенедык. По его словам, туристы постоянно были на связи со спасателями, которые сориентировали их спускаться к подножью вулкана.

Господин Бенедык добавил, что спасательную операцию затрудняли погодные условия. «Передвигаться было можно только когда стихал ветер, и немного открывалась видимость. Когда туристы спустились на высоту около 1,2 тыс. м, мы на снегоходах смогли их забрать и транспортировать в больницу»,— сказал он.

Михаил Мананников