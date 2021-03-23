Еще 26 жителей Ямала заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 26 новых случаев коронавирусной инфекции, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 37 801 жителя округа. Из них более 36 тыс. человек выздоровели, 406 пациентов скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 457 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 474 610 россиян. Из них более 4 млн человек выздоровели, 95 818 пациентов скончались.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта. Жители региона старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта мера не распространяется на тех, у кого есть сертификат о прививки или справка о наличии антител.

Михаил Мананников