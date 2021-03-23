В Тюменской области выявили 69 больных COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились еще 69 человек, четыре человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 33 100 случаев заболевания. Более 31 тыс. жителей области уже выздоровели, 353 человека скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 457 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 474 610 россиян. Из них более 4 млн человек выздоровели, 95 818 пациентов скончались.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в Тюменской области продлен до 28 марта.

Михаил Мананников