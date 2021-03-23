За сутки в Свердловской области выявили 147 случаев коронавируса

На территории Свердловской области за минувшие сутки было подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 12 пациентов скончались от COVID-19. Об этом сообщил источник “Ъ-Урал”.

Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в регионе составило 81 417 человек, более 74,6 тыс. пациентов выздоровели, 2 650 больных умерли.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен в Свердловской области до 29 марта. В рамках массовой вакцинации более 200 тыс. уральцев уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19. В ближайшее время региональные власти ожидают поступление еще 60 тыс. доз «Спутника V».