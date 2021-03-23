Застройщик коттеджного поселка в Краснодаре получил шесть лет колонии за мошенничество

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил застройщика коттеджного поселка «Малиновка» к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в преступлении по ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Согласно материалам дела, подсудимый, местный житель 1987 года рождения, в сговоре с неустановленными лицами взял на себя обязательства по строительству коттеджного поселка «Малиновка» на территории Краснодара. При этом потенциальным покупателям недвижимости в качестве подтверждения ее легальности предоставлялась недостоверная разрешительная документация на строительство.

Для создания видимости законности продажи домов в поселке заключались фиктивные договоры подряда на услуги по бронированию и оформлением в собственность объектов недвижимости с ИП, принадлежащим подсудимому, и ООО «Главный Капитал». В ходе нелегальной деятельности преступной группы, договоры подряда были заключены более чем с 30 гражданами, вырученными в результате этих сделок деньгами подсудимый с сообщниками распорядились по своему усмотрению. В результате покупателям фиктивной недвижимости был нанесен ущерб в размере более 112 млн руб.

Ольга Логинова