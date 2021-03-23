Мосгордума рассмотрит штрафы для водителей, выбрасывающих мусор в запрещенных местах

24 марта Мосгордума рассмотрит проект изменений в КоАП РФ (разработан совместно с Мособлдумой) по введению санкции за «сброс (выгрузку) из транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов и специально отведенных мест».

Сегодня за это нарушение применяется штраф в размере 1–2 тыс. руб., парламентарии считают, что санкция «не обеспечивает должного профилактического воздействия на правонарушителей». Новый штраф для граждан составит 10–15 тыс. руб. (при фиксации дорожной камерой — 10 тыс. руб.). За мусор, выброшенный из прицепа или грузовика, санкция составит 50 тыс. руб., при фиксации камерой сумма удваивается до 100 тыс. руб. Если машина принадлежит ИП или юрлицу, помимо штрафа (до 200 тыс. руб.) может применяться конфискация автомобиля.

Постановления будут выносить полицейские, «органы экологического надзора и органы, осуществляющие государственный лесной надзор». В местах «потенциальных мест сброса отходов» установят и «фотоловушки, автоматически срабатывающие при движении в условиях низкой освещенности», сказано в пояснительной записке.

По данным депутатов, в Московской области с января 2019 года по август 2020 года за утилизацию отходов в неположенных местах назначено штрафов на сумму 12,3 млн руб., ущерб же природе от свалок составил 287 млн руб. За тот же период на территории Новой Москвы за сброс отходов назначено штрафов на сумму 725 тыс. руб. В 2019 году на ликвидацию несанкционированных свалок в ТиНАО потрачено 345,1 млн руб.

После рассмотрения на планерном заседании Мосгордумы законопроект будет направлен в Госдуму.

Иван Тяжлов