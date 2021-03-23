Работники переходят от отрицания автоматизации к принятию

Большинство опрошенных консалтинговой компанией PwC респондентов не боятся автоматизации, но тем не менее отмечают нестабильность перспектив собственного рабочего места (в опросе участвовало более 32 тыс. человек из 19 стран, включая США, Китай, некоторые страны Азии и Европы).

Среди опрошенных 39% заявили, что их рабочее место может исчезнуть в течение ближайших пяти лет, 48% считают, что традиционная долгосрочная занятость вообще исчезнет в будущем и люди будут предлагать свои навыки в рамках краткосрочных контрактов, 56% полагают, что меньшая часть людей будет иметь стабильные рабочие места (выше всего показатель в Индии — там с такой точкой зрения согласны 81% опрошенных). 61% респондентов отметили, что ждут от правительства дополнительных мер по защите рабочих мест — среди тех, кому 18–34 года, таковых оказалось 66%, среди тех, кто старше 55,— 51%.

В то же время, хотя 60% опрошенных обеспокоены автоматизацией, 64% заявили, что новые технологии дают больше возможностей, чем рисков. Большинство уже столкнулось с необходимостью корректировки собственных навыков — цифровые навыки за время пандемии улучшили 40% участников, 77% готовы не только осваивать новые навыки, но и пройти полную переподготовку, 74% считают, что это их личная ответственность, 80% уверены, что они могут адаптироваться к новым технологиям (как ни странно, в Японии тех, кто «полностью уверен» в этом, оказалось всего 5%, тогда как в Индии — 69%, в ЮАР — 66%).

Удаленная работа у большинства опрошенных вызывает энтузиазм, лишь 9% тех, кто может так работать, хотел бы вернуться в офис в режиме фултайм. 72% предпочли бы работать в смешанном режиме, 19% — только из дома. Однако если в городах работать дистанционно могут 66%, то в сельской местности — 44%.

Возможности же для приобретения новых навыков сильно разнятся в зависимости от уже имеющихся — 46% тех, у кого есть научная степень, отметили, что их работодатели дают шанс улучшать цифровые навыки, среди людей со средним образованием таких лишь 28%. «С текущим разрывом в доступе к переобучению разница в уровне подготовки и навыков будет только расти, хотя цифровизация могла бы иметь совершенно обратный эффект»,— отмечают в PwC.

Татьяна Едовина