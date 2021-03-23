Volkswagen перекладывает «Экскурс»

Volkswagen, ранее входивший в топ-5 по продажам авто в Прикамье, перестал быть брендом одного холдинга в регионе. Холдинг «Форвард Авто» стал третьим дилером марки в Перми, притом что два других дилерства находятся у компаний холдинга «Экскурс». Новый дилер запускается на фоне 5%-ного падения продаж Volkswagen в регионе в 2020 году. Впрочем, участники рынка полагают, что до пандемии «Форвард Авто» смог бы составить «Экскурсу» серьезную конкуренцию, однако при текущей ситуации на рынке все три дилера оказались в равных условиях.



Компания «Форвард Авто» запустила продажи автомобилей Volkswagen в Перми. Шоурум бренда открылся в том же автосалоне, в котором компания реализует Mitsubishi (ул. Героев Хасана, 105/3). Как сообщил гендиректор «Форвард Авто» Рустам Бахтияров, дилерство Volkswagen компания оформила еще в ноябре прошлого года. «Все это время шла подготовка к открытию. В этом салоне у нас изначально было два шоурума: в одном были выставлены автомобили Mitsubishi, другой, поменьше, пустовал. В итоге в пустующий мы перенесли Mitsubishi, а в том, который просторнее, разместили Volkswagen»,— рассказал господин Бахтияров.

Руководитель «Форвард Авто» заявил, что у компании «грандиозные ожидания» от работы с новой маркой. «Это хороший, привлекательный и надежный бренд»,— отметил Рустам Бахтияров.

ООО «Форвард Авто» зарегистрировано в Перми. Согласно информации ЕГРЮЛ, учредителями общества являются Юрий Рыжаков и Наталия Коняева. До этого в портфеле компании было два бренда — Lada и Mitsubishi. В Перми ООО управляет двумя автосалонами: на ул. Героев Хасана, 105/3, реализует иномарки, а на ул. Решетникова, 5 — машины отечественного производства. Кроме того, у «Форвард Авто» есть автоцентры Lada в Ижевске, Сургуте, Чайковском, Волгограде и Нижневартовске, а также салон Mitsubishi в Екатеринбурге. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Форвард Авто» по итогам 2019 года — 4,95 млрд руб., чистая прибыль — 61,7 млн руб.

По данным агентства «Автостат», в 2020 году Volkswagen занял шестое место по объему продаж в Пермском крае после Lada, Renault, KIA, Hyundai, Toyota и Skoda. Всего в прошлом году в Прикамье было зарегистрировано 1274 новых автомобиля бренда. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал на 5,6% — в 2019-м ГИБДД зарегистрировала в регионе 1350 машин Volkswagen, тогда бренд находился на пятом месте по продажам.

Сейчас в Перми действует два дилера Volkswagen — автоцентр «Экскурс-Автомобили» (Парковый проспект, 64) и «Фольксваген Центр Пермь» (шоссе Космонавтов, 381), входящие в автомобильный холдинг «Экскурс». При этом еще в 2018 году появлялась информация о планах Volkswagen открыть в столице Прикамья третий дилерский центр.

По оценке управляющего автохолдингом «Экскурс» Романа Кибасова, в 2020 году компания реализовала более 1200 автомобилей марки Volkswagen. Господин Кибасов сообщил, что пока холдинг не почувствовал изменений на пермском рынке в связи с заходом конкурента. «Сейчас еще сложно делать прогнозы, кому какую долю продаж в итоге удастся занять. Время покажет»,— отметил управляющий «Экс­курса».

Экс-директор по продажам «Уралавтоимпорта», собственник HR-агентства Detkin&Co Алексей Деткин не видит особой необходимости в третьем дилерском центре Volkswagen в столице Прикамья. «Но раз новый игрок появился, значит на рынке, несмотря на уже действующих дилеров марки, было свободное место. Кроме того, те дилерские центры принадлежат одному собственнику, и начало продаж Volkswagen в Перми через другую компанию может быть интересно для бренда. Ну и у клиента появляется определенное разнообразие, возможность выбрать продавца и условия покупки этого автомобиля»,— говорит господин Деткин.

По мнению директора по маркетингу и развитию холдинга «Сатурн-Р» (реализует Subaru, Kia, Audi, Nissan и другие иномарки в Перми) Сергея Репина, при текущей ситуации на рынке появление нового дилера не сильно повлияет на продажи «Экскурса». «До пандемии „Форвард Авто“ смог бы забрать у холдинга большую долю продаж Volkswagen благодаря удачному месторасположению автосалона. Но в настоящий момент есть серьезная проблема с квотами на автомобили — заводы до сих пор не восстановили производство в полном объеме, и машины приходят в ограниченном количестве. Сейчас спрос гораздо выше, чем предложение. Так что все три дилера марки в городе реализуют столько автомобилей, сколько им будет выделено, а остальное — за качеством обслуживания»,— пояснил господин Репин.

Екатерина Артемова