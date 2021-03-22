В Воронежской области ликвидировано «Агентство инноваций и развития»

Постановлением правительства Воронежской области ликвидировано областное казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов». Правопреемником АИРа стал региональный департамент экономического развития, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений, следует из текста постановления.

Ранее губернатор Александр Гусев в интервью «Ъ» признал, что «в какой-то момент» АИР начало дублировать еще одну региональную структуру — агентство по привлечению инвестиций. Поэтому анонсировал их объединение с мая. По словам губернатора, уже в конце 2020 года порядка 40% сотрудников из АИР перешло в агентство и в созданную отдельно структуру — региональный центр компетенций по производительности труда. Остальные 60% бывших сотрудников АИР «нашли себе применение в других сферах».

Подробности расследования, которое положило начало смене кадров в АИРе, в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова