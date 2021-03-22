Житель Таганрога погиб при восхождении на Эльбрус

Турист из Таганрога погиб при восхождении на Эльбрус, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, информация о том, что мужчина 1983 года рождения перестал выходить на связь со своей туристической группой поступила вчера вечером от руководителя туристской группы. В 13:02 22 марта спасатели обнаружили тело туристана высоте 3 тыс. м в расщелине водопада «Азау» на глубине около 20 м. «В 13:25 спасатели извлекли тело погибшего и транспортировали на базу „Азау“ где передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов»,— говорится в сообщении.

В спасательных работах участвовали 14 человек и 2 единицы техники, в том числе 10 спасателей АО «Курорт Эльбрус».

Наталья Шинкарева