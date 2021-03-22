Жителя Екатеринбурга приговорили к 14 годам колонии за убийство пожилой соседки

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Юрия Лопатина к 14 годам и двум месяцам лишения свободы за убийство пожилой соседки в микрорайоне ЖБИ, сообщила пресс-служба прокуратуры. Первые пять лет осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строго режима.

Суд установил, что в октябре прошлого года Юрий Лопатин находился дома на ул. Новгородцевой в состоянии алкогольного опьянения. Он поругался с супругой, которая выбежала на лестничную клетку. Услышав шум, пожилая соседка вышла и заступилась за женщину. Из-за длительных неприязненных отношений с соседкой мужчина решил проникнуть к ней в квартиру и совершить убийство.

Попав в квартиру, Юрий Лопатин начал душить соседку, после чего нанес ей не менее пяти ударов руками по голове и не менее двух ударов ногами в туловище. По данным прокуратуры, затем осужденный взял в руки тупой твердый предмет и нанес им не менее 30 ударов в область головы, грудной клетки, туловища и конечностей женщины. После этого осужденный взял нож и нанес еще 28 ударов в голову, грудную клетку, туловище и половые органы потерпевшей. В результате женщина скончалась на месте.

Суд признал Юрия Лопатина виновным по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища в виде незаконного проникновения в жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица). Приговор в законную силу еще не вступил.

Михаил Мананников