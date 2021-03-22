В Армавире ликвидирован подпольный табачный цех

Федеральная таможенная служба совместно с ФСБ России раскрыла деятельность преступной группы, производившей в Армавире контрафактные сигареты, сообщает пресс-служба ФТС. На территории нелегального цеха по производству и фасовке табачных изделий изъято более 230 тыс. пачек сигарет марок Marlboro, ВT, ТU-134, Stewardess, «Космос», «Столичные» и другие.

По данным ФТС, подпольную производственную площадку удалось найти после задержания в Ростове-на-Дону автомобиля с незаконной табачной продукцией. 9 марта сотрудники Южной оперативной таможни в задержанном автомобиле марки Газель, следовавшем в Ростов из Армавира, обнаружили 132 тыс. пачек сигарет Marlboro без акцизных марок РФ и не снабженных DataMatrix кодами системы маркировки. В нелегальном цехе обнаружены производственные линии и большое количество табачного сырья, фильтров для сигарет, а также поддельные акцизные марки.

Анна Перова, Краснодар