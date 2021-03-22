100% акций АО «Удмуртавтодор» решили приватизировать

Власти Удмуртии решили приватизировать 100% или 3,18 млн акций АО «Удмуртавтодор», находящие в собственности республики, с номинальной стоимостью в 1 тыс. руб. каждая. Распоряжение о решении опубликовано на сайте главы и правительства региона.

Напомним, что ранее депутаты госсовета Удмуртии одобрили приватизацию крупнейшего республиканского предприятия дорожной отрасли «Удмуртавтодора». Правительство республики предложило продать 100% акций компании из-за необходимости проводить его техническое перевооружение и покрыть дефицит бюджета региона. Однако во время обсуждения некоторые депутаты предложили вместо продажи проверить деятельность предприятия и его руководителей. По словам главы миндортранса Алексея Горбачева, за три года там сменилось шесть директоров, и «каждый сделал, что смог».

Подробности читайте в материале «"Удмуртавтодором" прикроют дыру в бюджете».