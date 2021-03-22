В отношении МУП «ЖКХ Туапсе» возбуждено уголовное дело за загрязнение реки сточными водами

Проверка Сочинской природоохранной прокуратуры выявила многочисленные нарушения в работе МУП «ЖКХ Туапсе». По результатам проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод» и ч. 2 ст. 247 УК РФ Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Ущерб, причиненный природным ресурсам в результате хозяйственной деятельности предприятия, оценивается в 1 млн рублей.

В рамках проверки выявлено, что сооружения канализации «Кривенковские» разрушены, объект находится в нерабочем состоянии. Как следствие хозяйственно-фекальные стоки, поступающие из коллектора, не очищались, а сбрасывались напрямую через аварийный выпуск сбрасывались на рельеф местности и стекали в реку Туапсе. Экспертиза показала содержание в воде в месте сброса стоков химические вещества в концентрациях, многократно превышающих ПДК, установлено превышение концентрации по аммонийному азоту, кальцию, натрию, цинку и меди относительно условного фона в среднем в 1,2 раза. Также в местах сброса стоков в реку обнаружены колиформные и термотолерантные колиформные бактерии, опасные для здоровья людей.

Согласно произведенной оценке, ущерб нанесенный водным и биоресурсам реки Туапсе оценивается в сумму более 900 тыс. руб., землям лесного фонда - 110 тыс. руб.

Материалы проверки прокуратура направила в органы расследования для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц МУП «ЖКХ г. Туапсе», в результате возбуждено уголовное делопроизводство.

Ольга Логинова