«Доронинское» потребовали признать банкротом

В арбитражный суд Новосибирской области подано заявление о банкротстве АО «Доронинское» (ТМ «Доронинский продукт»). Иск подан от банкротящегося ООО «Сибирская аграрная компания» (Новосибирская область). В феврале заявитель, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», опубликовал уведомление о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве «Доронинское». Сумма исковых требований не указана, дата рассмотрения заявления о банкротстве не назначена.

На сайте АО «Доронинское» сообщается, что компания — крупнейшее сельскохозяйственное объединение Тогучинского района Новосибирской области, которое занимается выращиванием зерновых культур, молочным и мясным животноводством. Выручка в 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 196,6 млн руб., чистая прибыль — 15 тыс. руб.

Оксана Павлова