ШПД страна моя родная

Средняя скорость проводного интернета в Москве в первом квартале оказалась на 30% выше, чем в других регионах, увеличившись за год почти в два раза, до 73 Мбит/с, подсчитали в TelecomDaily. Такой разрыв, по мнению аналитиков, связан с тем, что провайдеры больше инвестировали в обновление сети в столице, чем в других городах.

“Ъ” ознакомился с исследованием TelecomDaily о средней скорости домашнего широкополосного интернета (ШПД) в Москве, которое проводилось в первом квартале 2021 года. В соответствии с ним, за год средняя скорость ШПД в столице составила 73 Мбит/с. Годом ранее этот показатель был на уровне 40 Мбит/с, уточнили в Telecom Daily. При этом средняя скорость домашнего интернета в Москве в первом квартале оказалась выше на 30%, чем в других регионах, годом ранее разрыв составлял 15%. Замеры проводились в городах-миллионниках с помощью отечественного программного обеспечения, уточнили в агентстве.

Самый быстрый интернет в Москве, по оценке аналитиков, в первом квартале был у МГТС (принадлежит МТС), столичного провайдера «2Ком» (входит в группу «Алмател»), «Ростелекома», «Инеткома» (представлен более чем в десяти районах столицы) и «Акадо». Годом ранее первое место по скорости также занимал МГТС, второе — «Ростелеком», третье — «Акадо», а четвертое и пятое места — «Вымпелком» и NetByNet (контролируется «МегаФоном») соответственно. В прошлом году исследование проводилось только среди крупных операторов, уточнили в TelecomDaily.

В 2020 году из-за пандемии и перехода на удаленную работу потребность россиян в качественном проводном интернете выросла, поэтому провайдеры стали больше инвестировать в модернизацию сетей, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В регионах провайдеры также инвестировали в развитие сетей, но меньше, чем в столице, что и привело к разрыву в показателях средних скоростей, отметил он.

Число абонентов ШПД в Москве в 2020 году превысило 4,3 млн, следует из отчета «ТМТ Консалтинга». Объем столичного рынка домашнего интернета в денежном выражении составил 16,6 млрд руб. По всей России проникновение проводного интернета в сегменте частных лиц по итогам года выросло на 2,6%, до 34,6 млн абонентов. Выручка операторов при этом поднялась на 3,4%, составив 147,7 млрд руб.

В «МегаФоне», МТС и «Вымпелкоме», «Акадо» и «Алмателе» подтвердили, что модернизировали сети в 2020 году. В «МегаФоне» прирост средней скорости ШПД в столице связывают с высокой маркетинговой активностью операторов. В «Акадо» согласны с результатами исследования, сообщил заместитель гендиректора по технологическому развитию и эксплуатации провайдера Дмитрий Синицын.

Методика исследования TelecomDaily вызывает вопросы, заявили “Ъ” в компании «ЭР-Телеком» (провайдер «Дом.ру»). «Она не признана отраслевым сообществом»,— отметил представитель провайдера. По его мнению, скорости интернета росли и в регионах. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Для просмотра развлекательного контента и удаленной работы в пандемию части абонентов оказалось недостаточно скоростей на тех тарифах, которыми они пользовались ранее, отмечает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. «Поэтому провайдеры, в свою очередь, предложили более скоростные тарифы»,— отмечает он. Сейчас, например, все ведущие провайдеры имеют тарифы со скоростью 500 Мбит/с, которые раньше были экзотикой.

В первом квартале часть карантинных ограничений в столице сняли, многие вышли на работу в офисы, поэтому нагрузка на сети операторов равномерно распределилась между спальными и деловыми районами, отмечает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Это, по его мнению, позволило провайдерам показывать более высокие скорости.

Анастасия Гаврилюк