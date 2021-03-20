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В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

У берегов префектуры Мияги на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает Японское метеорологическое агентство. Оно также предупредило об угрозе цунами высотой 1 м. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Землетрясение произошло на глубине 60 км. Магнитуда повторных толчков составила 4,2 и 3,7.

В связи с землетрясением компания Tohoku Electric Power Co приостановила выработку энергии на атомной электростанции Онагава, сообщает NHK. Некоторые дома в префектуре Мияги были обесточены.

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