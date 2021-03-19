«Социальный мониторинг» попал под следствие

В Москве выявлена афера, в которой, по данным следствия, участвовали представители АО «Ай-теко» и государственного казенного учреждения (ГКУ) «Информационный город», разработавшего мобильные приложения «Гусуслуги», «Московские парковки» и «Социальный мониторинг». Трое их предполагаемых участников обвинены в мошенничестве и будут находиться под стражей как минимум до середины мая.

Басманный райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России арестовал руководителя департамента АО «Ай-теко» Игоря Колпакова, начальника управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ города Москвы «Информационный город» Олега Филимонова и предпринимателя Андрея Шмитько. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суть самой аферы следствием не раскрывается, а адвокаты фигурантов от комментариев воздержались, ссылаясь на то, что им надо получить «добро» от своих клиентов.

Известно, впрочем, что арест им санкционирован до 16 мая.

По данным Tadviser, «Ай-теко» входит в десятку крупнейших системных интеграторов России с выручкой 36,3 млрд руб. по итогам 2019 года. Доля госконтрактов в выручке компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», составляет 21%. Одним из крупнейших заказчиков указан департамент информационных технологий Москвы и подведомственное ему ГКУ «Информационный город». Последний контракт ГКУ с «Ай-теко» на 474 млн руб. был заключен 16 февраля.

ГКУ «Информационный город» курирует разработку мобильных приложений «Гусуслуги», «Московские парковки», «Информационный город». В апреле 2020 года ГКУ запустило приложение «Социальный мониторинг» для контроля местонахождения пациентов с подтвержденным диагнозом «COVID-19» в период пандемии. В декабре 2020 года “Ъ” сообщал, что в интернет утекли данные около 100 тыс. пациентов московских больниц, переболевших коронавирусом. Речь идет не только о стандартном наборе (ФИО, номер телефона, паспорта, полиса и домашний адрес), но и о документах, составляющих медицинскую тайну. В мэрии Москвы заявили, что в утечке виноваты сотрудники, передавшие информацию третьим лицам. Получить комментарии в ГКУ и «Ай-теко» не удалось.

Юлия Тишина, Алексей Соковнин