Определились пары 1/4 финала Лиги Европы

В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/4 финала Лиги Европы. Ранее сегодня определились пары четвертьфильных матчей Лиги чемпионов.
Итоги жеребьевки:
- «Гранада» (Испания)—«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Арсенал» (Англия)—«Славия» (Чехия)
- «Аякс» (Нидерланды)—«Рома» (Италия)
- «Динамо» (Хорватия)—«Вильярреал» (Испания)
В 1/2 финала победитель матча «Гранада»—«Манчестер Юнайтед» встретится с сильнейшим в паре «Аякс»—«Рома». Победитель матча «Арсенал»—«Славия» сыграет с победителем встречи «Динамо»—«Вильярреал».
Первые матчи четвертьфинала пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля. Первые полуфинальные матчи запланированы на 29 апреля, ответные — 6 мая. Финал турнира состоится в Гданьске (Польша) 26 мая.