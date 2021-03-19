Определились пары 1/4 финала Лиги Европы

В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/4 финала Лиги Европы. Ранее сегодня определились пары четвертьфильных матчей Лиги чемпионов.

Итоги жеребьевки:

«Гранада» (Испания)—«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Арсенал» (Англия)—«Славия» (Чехия)

«Аякс» (Нидерланды)—«Рома» (Италия)

«Динамо» (Хорватия)—«Вильярреал» (Испания)

В 1/2 финала победитель матча «Гранада»—«Манчестер Юнайтед» встретится с сильнейшим в паре «Аякс»—«Рома». Победитель матча «Арсенал»—«Славия» сыграет с победителем встречи «Динамо»—«Вильярреал».

Первые матчи четвертьфинала пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля. Первые полуфинальные матчи запланированы на 29 апреля, ответные — 6 мая. Финал турнира состоится в Гданьске (Польша) 26 мая.