По делу о хищении 10 млрд рублей у «Россетей» задержали 11 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержала 11 бывших глав региональных энергосбытовых компаний, входящих в ПАО «Россети», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их подозревают в мошенничестве на сумму более 10 млрд руб.

«В ходе проведенных мероприятий задержаны 11 подозреваемых. Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт", ПАО "Челябэнергосбыт" Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения»,— сообщила госпожа Волк.

Ирина Волк пояснила, что сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели 16 обысков в семи субъектах России. Обыски проводились в рамках уголовного дела о хищении денег производителей электрической энергии и сетевых компаний, которые входят в ПАО «Россети». Были изъяты «крупные суммы в рублях и иностранной валюте, документы и носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела».

По версии следствия, криминальная организация действовала под прикрытием «Межрегионсоюзэнерго». Его возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. «Согласно разработанной схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ "Мосуралбанк"»,— пояснила госпожа Волк.

Трех обвиняемых отправили под стражу, еще по четырем примут решение сегодня. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск. Арестовано имущество на сумму около 7 млрд руб. Расследование продолжается.