Путин переназначил Памфилову в новый состав Центризбиркома

Как стало известно “Ъ” из источников в ЦИКе и администрации президента, Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов ЦИКа по президентской квоте. Действующий председатель комиссии Элла Памфилова переназначена на новый срок. Таким образом, сегодня завершилось формирование нового состава комиссии. Напомним, 17 февраля Госдума и Совфед уже назначили по пять членов комиссии. Полномочия нового состава ЦИКа будут действовать до 2026 года.

Также президент назначил членами комиссии декана факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, председателя совета директоров ЭИСИ Андрея Шутова; члена президентского Совета по правам человека Игоря Борисова; руководителя аппарата Общественной палаты РФ Павла Андреева и главного советника управления внутренней политики президента Наталью Бударину. В новый состав комиссии не вошла секретарь ЦИКа Майя Гришина. Напомним ранее источники “Ъ” сообщали, что у нее были разногласия с госпожой Памфиловой.

Центризбирком состоит из 15 членов с правом решающего голоса: Госдума, Совет федерации и президент назначают по пять членов комиссии. Президент обычно назначает членов комиссии последним. По квоте Госдумы в новый состав комиссии прошли от «Единой России» новый член Константин Мазуревский (ЕР), действующие члены комиссии Антон Лопатин (от группы депутатов), Евгений Колюшин (КПРФ), Николай Левичев (СР), ЛДПР делегировала в ЦИК нового представителя — первого заместителя руководителя фракции Александра Курдюмова. От верхней палаты в новый состав комиссии делегированы трое действующих членов: Николай Булаев, Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, а также двое новых — глава орловского облизбиркома Людмила Маркина и глава подмосковного Красногорска (бывшая глава Мособлизбиркома) Эльмира Хаймурзина.

Елена Рожкова, Ангелина Галанина, Андрей Винокуров