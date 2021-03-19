«Ротор» уволил главного тренера

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» сообщил об увольнении главного тренера команды Александра Хацкевича. В команде пояснили, что сделано это для того, чтобы взбодрить волгоградцев.

«Решение принято без эмоций, взвешенно,— заявил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский официальному сайту "Ротора".— Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом", и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить».

В клубе не сообщили, кто займет место Хацкевича. Примечательно, что сам господин Хацкевич не знает о своем увольнении. «Не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров об увольнении не было»,— заявил тренер «Р-Спорт».

Напомним, что Александр Хацкевич возглавил «Ротор» в конце 2019 года и вернул команду в высший дивизион чемпионата. Однако в РПЛ дела у команды идут не слишком хорошо. После 23 туров первенства волгоградцы занимают 13-е место (18 очков). От идущего 12-м «Урала» «Ротор» отстает на восемь очков. А от занимающей 15-е место «Уфы» (РПЛ напрямую покинут 15-я и 16-я команды) его отделяет только четыре очка. При этом у «Ротора» сложнейший график на оставшуюся часть сезона. В оставшихся турах команда встретится с «Локомотивом», ЦСКА, «Динамо», «Зенитом», «Ахматом», «Сочи» и «Рубином».

Арнольд Кабанов