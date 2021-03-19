За вымогательство взятки 1,5 млн рублей задержан замминистра транспорта Новосибирской области

Под следствием оказался заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства правительства Новосибирской области Сергей Ставицкий. Согласно материалам дела, расследованием которого занимается Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, высокопоставленный чиновник подозревается в вымогательстве особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным силовиков, замминистра требовал от начальника подведомственного ему территориального управления автодорог (ТУАД) регулярно передавать ему взятки за выделение дополнительного бюджетного финансирования по заключенным госконтрактам, а также начисление бонусов к зарплате. Согласно подсчетам следствия, с октября 2019 года по декабрь 2020 года начальник ТУАД передал заместителю министра деньги и подарки на сумму более 1, 5 млн руб.

Сегодня Сергея Ставицого задержали сотрудники ФСБ. Дома у замминистра и в его служебном кабинете были проведены обыски.

Напомним, глава новосибирского ТУАД Михаил Чуманов, который с декабря 2020 года содержится в СИЗО №1, сам обвиняется в получении взяток. По данным следствия, он получил взятки на общую сумму свыше 5 млн руб. от представителей дорожно-строительных компаний, обещая заключить с ними новые контракты на ремонт и строительство дорожной сети региона. Другими фигурантами этого дела также являются брат Михаила Чуманова Игорь Листопад, который, по версии следствия, выступал посредником в передаче взяток, а также предприниматель Самир Асадуллаев и один из топ-менеджеров «Новосибирскавтодора» Сергей Илюшин. Последних следствие подозревает в даче взяток.

Илья Николаев