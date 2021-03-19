В Волгограде осуждена директор магазина сотовой связи за продажу телефонных переговоров

Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении директора магазина сотовой связи. Она признана виновной в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 2 ст. 138, ч. 4 ст. 274.1 УК РФ). Об этом сообщили в областном суде.

Как уточнили в ведомстве, с 2018 года по 2020 год 33-летняя женщина незаконно получала сведения о телефонных переговорах абонентов, а также их персональные данные, и предоставляла их иному лицу за денежное вознаграждение, из расчета 500 руб. за детализацию одного абонентского номера. Всего подсудимая якобы получила сведения, составляющие тайну телефонных переговоров, в отношении 40 абонентов.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно, с лишением права занимать должности в сфере предоставления услуг, связанных с соблюдением конфиденциальности информации ограниченного доступа, сроком на два года.

Мария Шахрай