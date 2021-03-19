«Русагромаркет» достроил ОРЦ в Новосибирске за 8,6 млрд рублей

Холдинг «Русагромаркет» в пятницу официально открыл в Новосибирске первую очередь своего пилотного оптово-распределительного центра (ОРЦ). Ранее запуск проекта неоднократно откладывался.

Как уточнили “Ъ-Сибирь” в компании, разрешение на ввод ОРЦ в эксплуатацию было получено в конце 2020 года, 19 марта состоялось официальное открытие, а «запуск торгового сезона» намечен на конец апреля: «Сейчас заезжают первые арендаторы».

По данным «Русагромаркета», «желание работать» с ОРЦ «высказали несколько крупных и в меру крупных игроков российского продовольственного рынка, и в частности Сибири». В их числе представитель компании назвал Кудряшовский мясокомбинат (входит в группу «Сибагро»): «Мы будем работать с ними по их сырью и мясным изделиям». Среди других потенциальных партнеров ОРЦ называются также федеральный дистрибьютор продовольствия «Алиди», «Сберлогистика», региональный игрок цветочного рынка «Гринвилль» и ряд поставщиков фруктов из Узбекистана. «Ведем переговоры с крупным федеральным ритейлером, представленным в Сибири, на тему фасовки их плодоовощного потока на наших мощностях»,— добавили в компании.

Между тем, в пресс-службе «Сибагро» “Ъ-Сибирь” сообщили, что сотрудничество с «Русагромаркетом» компания не планирует, так как обладает достаточными собственными площадями. В «Алиди» и «Гринвилле» на запросы не ответили.

Общая площадь нового ОРЦ составляет 103,5 тыс. кв. м.

Итоговый объем инвестиций, как уточнили в «Русагромаркете», составил 8,6 млрд руб., что на 400 млн руб. больше, чем ранее озвучивалось.

ОРЦ будет заниматься хранением, доработкой, фасовкой продукции, складской и транспортной логистикой. Будет представлена возможность таможенного, фитосанитарного и ветеринарного оформления. Центр ориентирован на работу в Новосибирской области и регионах в радиусе до тысячи километров: в Томской, Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

В «Русагромаркете» отмечают, что ОРЦ в Новосибирске первый в федеральной сети. В планах открыть центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Москве и, возможно, Воронеже. «Наиболее готовая площадка для строительства сейчас в Ростове-на-Дону. Решение по дальнейшим планам развития будем принимать в течение 2021 году»,— пояснили в компании.

Дарья Решетникова