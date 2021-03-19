Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин предостерег депутатов от ошибок при подаче сведений о доходах и имуществе, которые народные избранники должны предоставить в парламентскую комиссию уже к 1 апреля. Он предупредил, что теперь декларации заполняются через специальные программы и цифры «менять и править» потом будет проблематично. «С депутатством можете расстаться»,— пригрозил он. По итогам прошлой декларационной кампании как минимум два депутата подали неполные сведения о своем имуществе, но с ними тогда ограничились «разъяснительной работой».



О том, что депутатам Госсовета Татарстана необходимо к 1 апреля подать сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 2020 года, напомнил вчера спикер Фарид Мухаметшин под конец очередного заседания парламента. Он обратил внимание, что процедура подачи деклараций «усложняется» и теперь данные надо вносить через компьютерную программу. «Через использование программного обеспечения, если вы что-то не указали каким-то образом, что-то упустили из доходов или имущества, очень сложно потом эти цифры менять и править. Раньше мы отчитывались письменно-бумажно и потом могли повторно написать, исправить ошибки»,— напомнил господин Мухаметшин. По его словам, если депутат теперь допустит ошибку, то «последствия плачевные будут». «Комиссия по этике будет разбираться, прокуратура и все остальные»,— предупредил он.

Вместе с тем депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев заявил, что новая программа для подачи сведений о доходах «работает некорректно». Он рассказал, что у некоторых принадлежащих ему земельных участков «нет почтового юридического адреса и программа не дает забить эти участки». «Она просто не принимает даже этот документ»,— согласился Фарид Мухаметшин. «Но земельные участки существуют. Как мне быть с этим вопросом?» — ответил господин Шарафиев. Спикер попросил своего заместителя Юрия Камалтынова («Единая Россия»), который возглавляет специальную парламентскую комиссию, следящую за достоверностью сведений депутатов, взять этот вопрос «на контроль». В ответ господин Камалтынов пошутил: «Отберем участки». «Ты не шути так. Нас же народ слушает»,— насторожился Фарид Мухаметшин. Но остальным депутатам шутка понравилась, и зал засмеялся. «Национализировать!» — даже выкрикнул с места глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов.

Спикеру такой настрой депутатов был не по душе. Он потребовал от депутатов быть «серьезнее». «Вот давай 1 апреля посмотрим, что вы сделаете. Вот тогда я скажу: я вас просил серьезно отнестись к этому делу. С депутатством можете расстаться. Будет очень больно и обидно!» — пригрозил он. Зал больше не смеялся.

Напомним, все депутаты Госсовета Татарстана отчитываются о доходах и имуществе семьи с 2014 года. До этого декларации подавали лишь депутаты на постоянной основе. По итогам 2019 года 98 депутатов Госсовета Татарстана (два места в Госсовете на момент сдачи деклараций были вакантными) и члены их семей заработали 2 млрд руб. Самым богатым оказался Ирек Салихов с доходом в 177 млн руб., а среди тех, кто получает зарплату из бюджета,— Фарид Мухаметшин (семья задекларировала почти 70 млн руб.). Год назад единоросс Николай Рыбушкин жаловался, что парламентариям сложно самостоятельно заполнять декларации, назвав это занятие «ерундой».

За все время в Госсовете Татарстана ни один депутат не лишился своего мандата за неправильное предоставление сведений о доходах. Так, например, в этом году комиссия Госсовета подтвердила, что единоросс и глава холдинга «Ак барс» Иван Егоров не указал в своей декларации за 2019 год земельный участок, который находился в его пользовании. Речь шла о землях общей площадью 70 тыс. кв. м, расположенных в Усадском поселении Высокогорского района. За предоставление «неполных сведений» с Иваном Егоровым в Госсовете провели «разъяснительную работу». Ранее прокуратура в ответ на запрос местного штаба Алексея Навального подтвердила, что неполные сведения о своем имуществе за 2019 год предоставила депутат «Единой России» и совладелица «Бахетле» Муслима Латыпова. Серьезных санкций со стороны руководства Госсовета также не последовало.

Отметим, что республиканский закон «О статусе депутата Государственного совета РТ» и не предусматривает лишение мандата за предоставление неполных сведений о доходе и имуществе. Вместе с тем мандата он может лишиться за «непредставление или несвоевременное представление» декларации.

Кирилл Антонов