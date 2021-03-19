Суд признал исключительное право вуза

Ленинский районный суд Астрахани отказал в иске о восстановлении в вузе бывшей студентке Астраханского государственного университета Вере Иноземцевой, исключенной за участие в митингах в поддержку Алексея Навального 23 января. Также суд начал рассматривать аналогичный иск бывшего студента АГУ Александра Мочалова, но вынесение решения перенесено на 19 марта. Как писал „Ъ“, решением ректора Астраханского государственного университета Константина Маркелова были отчислены трое учащихся, двое из них решили обжаловать исключение. Студентка намерена обжаловать решение суда. Юрист считает решение суда политизи­рованным.

Судья Ленинского районного суда Астрахани Софья Цыганкова отказала бывшей магистрантке второго года обучения Астраханского государственного университета Вере Иноземцевой в иске о восстановлении в вузе. Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе районного суда, основания, по которым суд принял такое решение, пока неизвестны, так как оглашена лишь резолютивная часть решения, полный текст решения должен быть изготовлен к 22 марта. В тот же день судья Ленинского суда Астрахани Александр Аксенов начал рассмотрение аналогичного иска о восстановлении в АГУ студента первого курса Александра Мочалова. Вынесение решения перенесено на 19 марта.

Иск госпожи Иноземцевой поступил в районный суд 9 февраля, 25 февраля состоялось предварительное заседание. Александр Мочалов подал иск 10 февраля.

Как писал „Ъ“, после протестной акции 23 января этого года в поддержку оппозиционера Алексея Навального ректор Астраханского госуниверситета Константин Маркелов сообщил, что «с болью в сердце» подписал приказы об исключении из учебного заведения троих студентов. «По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться. Я прекрасно понимаю, что молодость — это максимализм, резкость и где-то даже радикальность суждений, горячность и та пора, на которую приходится, пожалуй, самое большое количество ошибок. О некоторых вы будете вспоминать с улыбкой, о некоторых жалеть, о каких-то думать со стыдом. Давайте вместе постараемся минимизировать потери, которые могут произойти»,— написал господин Маркелов в социальных сетях.

Из университета с формулировкой «за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся» были отчислены студент первого курса факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры Александр Мочалов, магистрантка второго года обучения факультета социальных коммуникаций (направление «политология») Вера Иноземцева и студентка второго курса биологического факультета (направление «почвоведение») Виолетта Емельяненко. Все студенты учились на бюджетных отделениях. В качестве оснований для отчисления были указаны представление деканата факультета, протокол заседания объединенного совета обучающихся и протокол заседания педагогического ­объединения.

После митинга 23 января Кировский районный суд признал Веру Иноземцеву, Александра Мочалова и Виолетту Емельяненко виновными по ч. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия») и оштрафовал на 10 тыс. руб. каждого. Все они были задержаны после акции. Апелляционная инстанция оставила решения в силе.

В Астраханском госуниверситете не стали комментировать судебный процесс, сказав, что «все комментарии на эту тему уже дали». Ранее в АГУ утверждали, что, согласно внутреннему уставу вуза, за административные нарушения полагается исключение.

В правилах внутреннего распорядка обучающихся Астраханского университета указано, что исключить студента могут «за нарушение учебной дисциплины, в том числе при пропуске занятий без уважительных причин, за нарушение устава университета, настоящих правил, правил проживания в общежитии». Пункта о мерах дисциплинарного воздействия в случае совершения студентом административного правонарушения в уставе нет.

За день до рассмотрения дела в суде Вера Иноземцева написала в социальных сетях, что, по ее мнению, «отчислять студентов за выражение позиции просто неприемлемо». Она рассказала „Ъ“, что на суде университет представлял начальник юридического отдела АГУ Георгий Авличев, рассказавший об основаниях для исключения. Также в суде в качестве свидетелей выступили проректор по внеучебной и социальной работе Фарида Рекешева, председатель объединенного совета обучающихся Диана Раскурина и декан факультета социальных коммуникаций Людмила Баева. «Исходя из того, что они сказали на суде, решение об отчислении было принято за два часа. Столько прошло с профилактический беседы со мной до подписания приказа. Сомневаюсь, что за это время все обстоятельства были полно изучены»,— отметила она. Бывшая студентка говорит, что «ради справедливости» готова обжаловать решения до Верховного суда.

Адвокат Елена Сергун считает решение районного суда политизированным. «Я считаю, что в любом случае решение суда надо обжаловать во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека. Участие в митингах вне учебного времени — право человека, и это не должно влиять на его трудовые права или на право на образование. Право на образование гарантировано Конституцией. То, в каких митингах участвуют студенты — вопрос вкуса. Почему участие в митингах „Единой России“ — хорошо, а оппозиции — плохо? Если бы студенты нарушили правила, связанные с образовательной деятельностью — это одно, а то, что ректору не понравилось участие студентов в митингах — совсем другое»,— отмечает адвокат.

Сергей Петунин