Бизнес-спикер Евгений Колотилов расскажет, как продавать больше и дороже конкурентов 30-31 марта в Нижнем Новгороде

30 марта он проведёт мастер-классы на тему «Эффективные продажи 2021», 31 марта — «Управление продажами». Всех желающих ждут в конференц-зале Отеля Sheraton Н. Новгород Кремль by Marriott, по адресу: Нижний Новгород, Театральная площадь, с 10:00 до 18:00.
2 дня, более 200 участников,16 часов концентрированной информации в области продаж
Минимум теории и «воды», максимум практики и пользы от эксперта с 25-летним опытом
Тренинги подойдут:
- Владельцам бизнеса.
- Руководителям любого уровня.
- Топ-менеджерам компаний.
- Руководителям отделов продаж и менеджерам по продажам.
Уже подтвердили участие бизнесмены и компании из Нижнего Новгорода, Москвы,
Казани, Краснодара и других городов. Это предприятия сфер туризма, строительства,
производства, телекоммуникаций, It-компании, поставщики промышленного
оборудования, экспортёры, компании лесного сектора.
На семинары Евгения Колотилова в стоит прийти, чтобы:
1. ПЕРВЫМ усвоить обновленную программу и начать прокачивать продажи
буквально на месте.
2. Узнать, как использовать актуальные инструменты и продавать по
максимальной цене.
3. Научиться отстаивать личные и корпоративные интересы.
Программа будет насыщенной. Каждый день тренингов состоит из четырёх модулей
узконаправленных задач, включая:
- Особенности продаж и переговоров в нынешних реалиях.
- Аргументацию цены, ценообразование.
- Презентацию продукта.
- Экспертные продажи.
- Продажи в условиях жесткой конкуренции.
- Формирование эффективного отдела продаж.
Автор и ведущий — Евгений Колотилов.Сайт kolotilovnn.ru
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