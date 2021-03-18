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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: предоставлено Евгением Колотиловым

Бизнес-спикер Евгений Колотилов расскажет, как продавать больше и дороже конкурентов 30-31 марта в Нижнем Новгороде

Эксперт по продажам и переговорам Евгений Колотилов едет в Нижний Новгород с обновлённой программой тренингов

от

30 марта он проведёт мастер-классы на тему «Эффективные продажи 2021», 31 марта — «Управление продажами». Всех желающих ждут в конференц-зале Отеля Sheraton Н. Новгород Кремль by Marriott, по адресу: Нижний Новгород, Театральная площадь, с 10:00 до 18:00.


2 дня, более 200 участников,16 часов концентрированной информации в области продаж

Минимум теории и «воды», максимум практики и пользы от эксперта с 25-летним опытом

Тренинги подойдут:

- Владельцам бизнеса.

- Руководителям любого уровня.

- Топ-менеджерам компаний.

- Руководителям отделов продаж и менеджерам по продажам.

Уже подтвердили участие бизнесмены и компании из Нижнего Новгорода, Москвы,

Казани, Краснодара и других городов. Это предприятия сфер туризма, строительства,

производства, телекоммуникаций, It-компании, поставщики промышленного

оборудования, экспортёры, компании лесного сектора.

На семинары Евгения Колотилова в стоит прийти, чтобы:

1. ПЕРВЫМ усвоить обновленную программу и начать прокачивать продажи

буквально на месте.

2. Узнать, как использовать актуальные инструменты и продавать по

максимальной цене.

3. Научиться отстаивать личные и корпоративные интересы.

Программа будет насыщенной. Каждый день тренингов состоит из четырёх модулей

узконаправленных задач, включая:

- Особенности продаж и переговоров в нынешних реалиях.

- Аргументацию цены, ценообразование.

- Презентацию продукта.

- Экспертные продажи.

- Продажи в условиях жесткой конкуренции.

- Формирование эффективного отдела продаж.

Автор и ведущий — Евгений Колотилов.Сайт kolotilovnn.ru

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