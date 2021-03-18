В строительство комплекса «Баден-Баден» на Шарташе вложат около миллиарда рублей

Правительственная комиссия одобрила проект термального комплекса «Баден-Баден "Озеро Шарташ"». Как сообщила у себя в facebook министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, в комплексе будет бассейн под открытым небом, рестораны и кафе.

По ее словам, первая очередь термального комплекса на территории Шарташского лесного парка площадью 3,5 тыс. кв. м будет построена до конца 2023 года. Инвестором выступает ООО «Баден-Баден Екатеринбург». «Объем инвестиций в проект составит 400 млн. руб. Планируется создать 100 новых рабочих мест. Ежегодно комплекс смогут посещать до 170 тыс. жителей и гостей Свердловской области», — написала Виктория Казакова.

Как рассказал “Ъ-Урал” учредитель компании «Баден-Баден» Евгений Кононов, на строительную площадку планируют выйти осенью этого года. Суммарно на проект в две очереди закладывают около 1 млрд руб. «В первую очередь войдут открытые термальные бассейны и общепит, во второй очереди преимущественно будут внутренние бассейны, гостиница. Рассчитываем на семилетнюю окупаемость», — рассказал господин Кононов.

Комплекс появится в парке на месте бывшей базы отдыха одного из промышленных городских предприятий. «В 2018 году с этой территории мы попросили уйти незаконных пользователей. Территорию мы по мере возможности поддерживали в удовлетворительном состоянии. Мы понимали, что здесь должна быть спортивно-оздоровительная доминанта парка», — рассказал “Ъ-Урал” директор Шарташского парка Артур Зиганшин. Он добавил, что ставить заборы и полностью закрывать всю территорию комплекса не будут и оставят открытой для общего пользования.

Мария Игнатова