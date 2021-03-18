В Ленобласти до конца 2021 года появится экомилиция

Экомилиция появится в Ленинградской области уже в этом году на базе Госэконадзора. В настоящий момент для нового ведомства полностью разработан регламент.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что сотрудники экомилиции будут обеспечиваться техникой, оборудованием и формой, а для их размещения обсуждается возможность организации экопостов в каждом из районов области.

«Важно, чтобы в экомилицию пришли неравнодушные люди, готовые днем и ночью заниматься сложной работой», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, возможность создания экомилиции в Ленинградской области обсуждалась еще осенью 2020 года.