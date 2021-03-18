Омский депутат предложил прокуратуре поговорить с предприятиями о необходимости вакцинации от ковида

Депутат заксобрания Омской области, зампредседателя комитета по соцполитике Юрий Шаповалов сообщил, что обеспокоен низкими темпами вакцинации жителей региона от коронавируса.

«Я с приглашением на прививки на заводы обращаюсь, на предприятия с тысячными коллективами. В лучшем случае приходят по 100 человек, а чаще всего ответ: "Говорят, что это личное дело — прививаться или нет". На 100% мы провалим эту кампанию, если будем так подходить к делу. Даже если сейчас нас полностью загрузят, то при такой явке мы в лучшем случае сделаем 15–20%. Я прошу, умоляю министров, прокуратуру, Росздравнадзор. Если они попросят, поговорят с руководителями предприятий, что "надо, Вася", думаю, отдача будет»,— сказал господин Шаповалов на сессии (цитата по «Коммерческим вестям»). Депутат предложил «всем вместе поработать над явочкой».

По его словам, возглавляемая им медсанчасть №9 готова ставить в день около 120 прививок.

По данным областного минздрава, вакцину от коронавируса поставили 58 407 человек. Всего в регионе выявлено 42 569 случаев заражения COVID-19, выздоровели 33 803 человека, 1 280 пациентов умерли.

Артем Шпек