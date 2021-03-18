В Новосибирске планируют увеличить производство вакцины «Эпиваккорона»

Компания «Вектор-биальгам» планирует увеличить производство «Эпиваккороны» до 10 млн доз ежемесячно к концу 2021 года. Предполагается, что масштабирование производства позволит осуществлять поставки вакцины в шприцах по всей стране.

«Сейчас мы разливаем 1,5 млн в ампулах ежемесячно, еще 5 млн в шприцах, это уже 6-7 млн, а к концу года мы планируем выйти на 10 млн»,— сказал генеральный директор «Вектор-биальгам» Леонид Никулин (цитата по ТАСС).

В феврале этого года новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» совместно с «Вектор-биальгам» приступили к совместному выпуску вакцины.

Изначально предполагалось, что препарат будут производить объемом от 1 млн до нескольких млн доз в месяц.

Всего в Новосибирской области прививку от коронавируса поставили более 80 тыс. человек. За время пандемии в регионе зарегистрировали 37 581 случай. Первый из них выявили ровно год назад. С начала эпидемии умерли 1 553 человека, выздоровели 34 535 пациентов.

Юлия Сасевич