Переуступки стали востребованнее

За 2020 год в «Петербургской Недвижимости» было заключено в 1,6 раз больше сделок по переуступкам квартир, чем в 2019 году.

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», доля сделок по переуступкам в общей структуре продаж компании по итогам 2020 года также выросла с 1,5% до 2,5%.

Больше всего квартир по переуступкам реализуется в сегменте масс-маркет: их доля в 2020 году составила 92%. Наибольшим спросом среди покупателей, как и в целом на первичном рынке, пользуются крупные проекты квартальной застройки, такие как «Чистое небо» и «Солнечный город» от Setl Group. Для клиентов, приобретающих квартиры в этих жилых комплексах с целью инвестирования, годовая прибыль в среднем составляет 15%.

В «Петербургской Недвижимости» 73% сделок по переуступкам завершаются за два месяца, более трети квартир реализуются в течение трех недель за счет большого охвата клиентов. Благодаря помощи специалистов продажа через брокера может быть на 5–10% выгоднее, чем при самостоятельном поиске покупателей. Также «Петербургская Недвижимость» предлагает продавцам полное сопровождение сделок по переуступкам, включая юридические консультации на всех этапах.

ЖК «Чистое небо»: Санкт-Петербург, Комендантский пр., уч. 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кад. номер ЗУ 78:34:0004281:11950, 78:34:0004281:11964. Застройщик ООО «СК „Каменка”». ЖК «Солнечный город»: СПб, территория предприятия «Предпортовый», кад. номер ЗУ 78:40:0008501:3367, 78:40:0008501:3344. Застройщик ООО «Сэтл Инвест». С проектной документацией можно ознакомиться в установленном законом порядке. Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф).