Экс-сотрудников лесничества Красноярского края проверяют на причастность к незаконным рубкам древесины на 100 млн рублей

В Красноярском крае завели дело о масштабной незаконной рубке леса на территории Абанского района. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного района РФ Ольга Шаманская. Подозреваемыми по делу проходят бывший руководитель Абанского лесничества, его подчиненный и директор ООО «Метелица».

По версии следствия, фигуранты дела организовали изготовление фиктивных документов, подтверждающих повреждения лесных насаждений в результате пожаров и заселения вредными насекомыми. Эти бумаги стали основанием для назначения на двух участках Абанского лесничества сплошных санитарных рубок. Договор по рубке лесных насаждений и купле-продаже заготовленной древесины был заключен с фирмой «Метелица». Ее лесорубы спилили свыше 1,5 тыс. здоровых деревьев, государственному лесному фонду причинен ущерб на сумму около 8 млн руб. «В настоящее время проверяется информация о причастности подозреваемых к иным аналогичным фактам незаконных рубок лесных насаждений на сумму около 100 млн руб.»,— рассказала Ольга Шаманская.

По ходатайству следствия директору ООО «Метелица» взят под стражу, бывшим сотрудникам Абанского лесничества суд установил запрет на определенные действия.

Илья Николаев