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Новосибирская область получила право на использование эмблемы МЧМ-2023 по хоккею

Новосибирская область официально получила разрешение Федерации хоккея России на использование в информационных целях эмблемы чемпионата мира по хоккею среди молодежи (МЧМ).

Презентация эмблемы чемпионата состоялась в декабре прошлого года в Москве.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В первенстве принимают участие национальные сборные из 10 стран.

Полуфиналы, матч за третье место, финал, а также торжественные церемонии открытия и закрытия турнира пройдут в Новосибирске.

Для проведения чемпионата в Новосибирске будет построена ледовая арена на 10,5 тыс. зрителей (ее стоимость — 10,2 млрд руб.). Общая стоимость строительства десяти спортивных и инфраструктурных объектов составляет 20,7 млрд руб. (7,4 млрд руб. — федеральное финансирование, 13 млрд руб. — областное, 98 млн руб. — бюджет Новосибирска и 105,2 млн руб. — внебюджетные источники). Вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников уточнил, что регион запросил из федерального бюджета дополнительные 2,47 млрд руб. на завершение строительства ледовой арены.

Оксана Павлова


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