Суд отказал жителям Новосибирска в закрытии Хилокского рынка

Ленинский районный суд Новосибирска отказал в закрытии ЗАО «Торговый центр «Хилокский». Ранее группа горожан подала исковое заявление к рынку о запрете его деятельности, сообщает пресс-служба суда.

По мнению заявителей, «Хилокский» «создает опасность причинения вреда» из–за нарушения прав жителей в «сфере общественной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологического благополучия, противопожарной, экологической безопасности».

В октябре 2019 года на рынке произошла крупная потасовка со стрельбой и поджогами автомашин, в которой участвовало несколько десятков человек. Следственное управление регионального главка МВД возбудило три дела: по ст. 213 УК РФ (хулиганство), по ст. 163 (вымогательство), ст. 167 (уничтожении имущества). Обвинение предъявили четверым жителям города (трое находятся под стражей, один — под домашним арестом). Четыре человека объявлены в международный розыск.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ-Сибирь” «В стрельбе у рынка нашелся повод для ареста».

Екатерина Лукашевич