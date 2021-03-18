Депутат алтайского парламента от «Справедливой России» вышел из партии

Депутат заксобрания Алтайского края (АКЗС), заместитель руководителя фракции справороссов Владислав Вакаев написал заявление о выходе из партии.

«Принял непростое решение о выходе из партии, в которой состоял с первого дня ее основания. Непосредственным поводом для этого стало объединение трех партий. Теперь это не та организация, в которую вступал и список которой возглавлял на выборах в АКЗС в 2016 году»,— написал депутат в своих соцсетях. Он отметил, что у него есть «моральные основания не присоединяться к этому проекту»: «разное понимание сути и смысла политики».

В начале этого года партии «Справедливая Россия» (СР) Сергея Миронова, «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина приняли решение объединиться. Предполагается, что объединенная партия будет называться «Справедливая Россия — За правду».

Господин Вакаев впервые избрался в действующий созыв парламента в сентябре 2016 года по списку партии. Входит в комитеты по соцполитике и здравоохранению.

Ранее партию покинула депутат гордумы Бийска и глава местной ячейки партии Елена Речкова. Сейчас СР ведет подготовку к конференции по переизбранию руководящих органов. Останется ли она во фракции, которой руководит, в гордуме — неизвестно.

Юлия Сасевич