Рыбаки Приморья после закрытия портов Китая ищут рынки сбыта рыбопродукции в странах Африки

Рыболовецкие компании Приморского края приступили к поставкам рыбопродукции в страны Западной Африки: Бенин, Кот-д’Ивуар и Того.

«С начала 2021 года в страны Западной Африки оформлены на экспорт партии общим весом 20,9 тыс. тонн»,— говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Всего в текущем году ведомством оформлены ветеринарные сертификаты на экспортные партии рыбы и морепродуктов общим весом 203,5 тыс. тонн. Большая часть рыбопродукции направлена в Южную Корею — 150,9 тыс тонн, в КНР экспортировано 23,7 тыс тонн, в Японию — 6,6 тыс тонн, в Таиланд — 705 тонн и во Вьетнам — 494 тонн.

Ранее правительство Приморского края заявило, что поставки рыбы и морепродуктов рыболовными компаниями региона на экспорт в январе сократился на 40% к уровню прошлого года и составил 37,2 тыс. тонн. При этом экспорт в Китай составил 4,2% объемов января 2020 года.

«Крупнейший экспортер рыбной продукции Китай ужесточил противоэпидемические меры и закрыл свои порты, поэтому рыбаки ищут другие каналы сбыта»,— цитируется в сообщении пресс-службы правительства Приморья руководитель краевого агентства по рыболовству Валерий Корко.

Алексей Чернышев, Владивосток