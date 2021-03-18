«Москва-Сити» поставил рекорд

Несмотря на падение спроса на апартаменты в деловом районе «Москва-Сити», там закрылась крупнейшая сделка за всю историю локального рынка апартаментов в кластере. В башне «Федерация Восток» за 2,1 млрд руб. были проданы целиком два этажа общей площадью 2,3 тыс. кв. м. Такая инвестиция может приносить собственнику до 144 млн руб. ежегодно, если речь идет об арендном бизнесе.

В башне «Федерация Восток» делового кластера «Москва-Сити» закрылась сделка по продаже двух этажей апартаментов общей площадью более 2,3 тыс. кв. м, рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости. По его информации, сумма продажи составила 2,1 млрд руб. В сделку вошли девять апартаментов площадью от 156 кв. м до 456 кв. м: все они расположены выше 90-го этажа. Другой собеседник “Ъ” утверждает, что проданы были 91-й и 94-й этажи, так как апартаменты на других этажах были проданы меньшими лотами. В компании ЗАО «Башня Федерация», которая управляет активом, отказались от комментариев.

Башня «Федерация» принадлежит AEON Романа Троценко. По данным Of.ru, арендопригодная часть в башне составляет около 150 тыс. кв. м, из них 25% — вакантно.

Управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин говорит, что обычно такие покупки совершаются для совмещения личного пространства и места официальных встреч. Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев считает, что инвестор мог приобрести актив для сдачи апартаментов в аренду. По его оценке, аренда апартаментов в «Москва-Сити» размером 150 кв. м может обойтись арендатору в 0,9–1 млн руб. ежемесячно. Ведущий брокер департамента аренды городской недвижимости Oxe Capital Владислав Шведов считает, что аренда там стоит около 2–3 тыс. руб. за 1 кв. м ежемесячно. Таким образом, годовой арендный доход собственника помещений может составлять 55,2–82,8 млн руб.

У господина Соловьева оценка выше: ежегодно такие апартаменты могут приносить 120–144 млн руб.

Соловьев называет эту сделку самой крупной покупкой апартаментов в «Москва-Сити» за всю историю субрынка. Эксперт подчеркивает, что уникальность лота заключается в том, что в рамках делового кластера найти целый этаж для покупки проблематично. Сейчас в «Федерации» в продаже остался только самый высокий в Европе пентхаус, стоимость которого составляет 2,6 млрд руб., добавил господин Халин.

По итогам 2020 года, спрос на первичном рынке апартаментов в «Москва-Сити» сократился. По данным Knight Frank, всего в деловом районе было продано 232 лота, что на 25% ниже, чем в 2019 году. А вот цены, напротив, выросли: средневзвешенная стоимость предложения апартаментов в «Москва-Сити» в прошлом году выросла на 12% и достигла 662 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в Knight Frank.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов