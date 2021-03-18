Удалить по липы

Банкротство учхоза «Липовая гора», длящееся уже четыре года, близко к завершению. Управляющий выставил на продажу 100% акций дочерних обществ — АО «Учебное хозяйство „Липовая гора“» (разведение скота) и АО «АгроТехноПарк» (выращивание зерновых). По мнению участников рынка, сегодня дальнейшее развитие этих АО как сельхозпредприятий маловероятно: они утратили конкурентоспособность. Эксперты считают, что активы в большей степени будут интересны девелоперам, которые в будущем смогут построить на месте имущественного комплекса компаний жилье.



Конкурсный управляющий ФГУП «Учхоз „Липовая гора“» Пермской ГСХА Дмитрий Силин сообщил о проведении торгов по продаже долей в дочерних компаниях должника. Речь идет о 616 597 акциях (100%) АО «Учебное хозяйство „Липовая гора“» и 311 280 акциях (100%) АО «АгроТехноПарк». Акции предприятий объединены в один лот с начальной ценой 60 млн руб. Торги назначены на 21 апреля. Процедура будет проходить в формате открытого аукциона с закрытой формой ценовых предложений.

Напомним, ФГУП «Липовая гора» — некогда крупный производитель мяса и молока в Пермском крае, в 2017 году был признан банкротом. Общая кредиторская задолженность ФГУП составляет 94,5 млн руб. Основной кредитор — ООО «Центр землеустройства», сумма его требований — около 40 млн руб. Кредиторами было принято решение перевести имущество и коллектив предприятия в два АО — «Учебное хозяйство „Липовая гора“» и «АгроТехноПарк», а затем продать их акции.

АО «Учебное хозяйство „Липовая гора“» зарегистрировано в деревне Замараево (Пермский район). Основной вид деятельности общества — разведение молочного крупного рогатого скота. В 2019 году выручка предприятия от реализации продукции составила 43 млн руб., чистый убыток — 10,8 млн руб. В имущественный комплекс АО входит 1 тыс. голов животных, пять коровников, телятник, восемь складов разной площади, здание кормоцеха, силосная траншея, две скважины, две водонапорные башни и оборудование (раздатчик кормов, доильная установка, сепаратор, пастеризационная установка и прочее). Все объекты размещены на участках без оформления земельных прав. Балансовая стоимость актива — 30,8 млн руб. Рыночная стоимость 100% акций общества, согласно отчету об оценке имущества, подготовленному ООО «Авангард», составляет 25,1 млн руб.

«АгроТехноПарк» находится в селе Фролы. Занимается выращиванием зерновых и зернобобовых, а также семян масличных культур. Выручка в 2019 году — 9,3 млн руб., чистый убыток — 652 тыс. руб. Размер уставного капитала общества — 15,5 млн руб. На его балансе числятся два семенокомплекса, арочный склад, овсяный склад, картофелехранилище, здание весовой, лаборатория, котельная, два гаража, подстанция, а также более 50 единиц техники (тракторы, сеялки, упаковщики, зерноочистительная машина, плуг, косилка, грузовые самосвалы, прицепы и прочее). Права на земельный участок под постройками также не оформлены. По оценке ООО «Авангард», рыночная стоимость 100% акций «АгроТехноПарка» — 32,2 млн руб.

Председатель Агропромышленного союза Пермского края, гендиректор ООО «Агрофирма „Труд“» Владимир Юшков затрудняется оценить привлекательность активов для развития сельхозбизнеса, отмечая, что для этого нужно провести тщательный анализ состояния всего имущества. «Речь идет о пригородных территориях, поэтому с большей вероятностью участки под этими предприятиями в дальнейшем будут использованы под жилье. Конечно, развивать сельхозпредприятия тоже было бы интересно, но сейчас они в этом отношении малоконкурентны. Думаю, актив может заинтересовать компанию, которая занимается и строительным, и сельскохозяйственным бизнесом. Тогда она сможет выкупить предприятия, а в дальнейшем сменить назначение земель, на которых они находятся, и построить там жилой комплекс. Такое вполне может произойти»,— предполагает господин Юшков.

Отметим, осенью прошлого года конкурсный управляющий ФГУП «Учхоз „Липовая гора“» реализовал на торгах большую часть имущества предприятия. Самый крупный лот был выкуплен Константином Владимировым, помощником депутата заксобрания Николая Благова, за 35 млн руб. В числе прочего он приобрел право аренды на участки в Свердловском районе Перми (площадью от 1,04 до 45,5 га), которые подходят для жилищной и усадебной застройки. По данным „Ъ-Прикамье“, победитель торгов намерен продать как недвижимое имущество, так и права аренды участков. На этом аукционе было также продано право аренды 9 га в районе Фермы. Его за 20,02 млн руб. выкупила жительница Перми Наталья Носова.

По данным „Ъ-Прикамье“, сам господин Благов не намерен покупать хозяйства «Липовой горы». Связаться с ним не удалось — парламентарий находится на отдыхе за границей.

Екатерина Артемова