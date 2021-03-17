Экс-замглавы «Воентелекома» приговорили к четырем годам колонии за хищение 212 млн рублей

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника Центра анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (ЦАЭС) Сергея Лучанинова к четырем годам колонии общего режима, сообщается на сайте СКР. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Речь идет о хищении почти 212 млн руб. у ФГУП «Воентелеком» Минобороны.

«Сегодня решением Преображенского суда г. Москвы Лучанинову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, преступную схему разработали пять человек: экс-начальник «Воентелекома» Дмитрий Фунтов, его первый заместитель Сергей Лучанинов и заместитель Валерий Смольников, председатель бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» (АНО ЦПИП РИА) Зигмунд Федукович и экономист этой организации Юрий Величко. ФГУП «Воентелеком» перечислило АНО ЦПИП РИА более 211,8 млн руб. якобы за проведение исследований и расчетов электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств военного и гражданского назначения. В действительности участники группы обналичили и похитили эти деньги.

Афера, о которой идет речь, была совершена в 2005–2007 годах. Смольников, Федукович и Величко получили реальные сроки в 2011 году. Лучанинов и Фунтов скрылись от правоохранителей и были объявлены в розыск. В 2018 году Интерпол нашел Фунтова в Хорватии, но тот покончил жизнь самоубийством. Лучанинова нашли в январе 2020 года. Злоумышленник жил под чужой фамилией, что позволяло ему скрываться от следствия.

Подробности дела — в материале “Ъ” «Средства "Воентелекома" спустили по закрытым частотам».