MINI откажется от бензиновых и дизельных моделей с 2030 года

Компания MINI откажется от бензиновых и дизельных моделей с 2030 года, перейдя на выпуск только электромобилей.

Как сообщает британский автопроизводитель, в 2025 году будет представлен последний новый MINI с двигателем внутреннего сгорания. Затем, как только станет заканчиваться жизненный цикл текущего поколения моделей, их преемники станут выходить на рынок только с электромоторами.

MINI рассчитывает, что уже в 2027 году не менее половины продаж всех новых автомобилей марки будет приходиться на электромобили, а к началу 2030-х вся модельная линейка полностью перейдет на электрические силовые установки. Как отмечают в компании, переходя на электромобили, MINI намерена сохранить присутствие на всех рынках, где сейчас представлена марка — ожидается, что поставлять электрические MINI будут и в Россию.

Ближайшей новинкой MINI с электромотором станет новое поколение кроссовера MINI Countryman, выпуск которого наладят в 2023 году. Электрическая версия будет доступна наряду с привычными бензиновым вариантом. В том же году в Китае совместно с Great Wall Motor организуют сборку полностью нового кроссовера с электромотором.

Напомним, в настоящее время единственным электромобилем в линейке MINI является хэтчбек Cooper SE, представленный летом 2019 года.